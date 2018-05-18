В Ингушетии в автомобиле обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением

В Назрани возбудили уголовное дело по факту обнаружения в машине тела мужчины

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сообщается, что тело 50-летнего жителя села Экажево со сквозным огнестрельным ранением в голову обнаружили недалеко от строительного магазина в Назрани. Он находился в собственной машине Toyota Corollа.

По одной из версий, в машине была супруга мужчины. Однако она потом скрылась. Сейчас ее местонахождение неизвестно.

Следователи с применением криминалистической техники осмотрели место происшествия. Они обнаружили и изъяли гильзу и пулю калибра 9 мм, а также документы на машину. Уже допрошены близкие родственники погибшего, назначены судебные экспертизы.