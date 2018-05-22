В Ингушетии двух девушек задержали по подозрению в убийстве торговцев золотом

В Ингушетии задержали двух человек, подозреваемых в причастности к убийству супругов, которые занимались торговлей золотыми украшениями

Утром 17 мая в районе новостроек на окраине Назрани в автомобиле Toyota Corolla нашли тело Амирхана Санталиева с огнестрельным ранением головы. Днем ранее в селе Майском Северной Осетии возле железнодорожных путей обнаружили труп его супруги.

На месте убийства мужчины нашли гильзу и пулю калибра 9 мм, а также документы на машину. Убитыми оказались 49-летний житель села Экажево Амирхан Санталиев и его супруга Зарема.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ингушетии.

Оперативники задержали двух девушек, которых заподозрили в умышленном убийстве двух человек. При допросе задержанные дали признательные показания, их арестовали, передает «Интерфакс-Юг».

По предварительным данным, одна из девушек задолжала погибшей крупную сумму денег и решила не возвращать долг. После убийства злоумышленники украли сумку с золотыми изделиями, которые они якобы собирались купить у супругов.

Полиция занимается поиском третьего подозреваемого в убийстве по предварительному сговору. Родственники погибших объявили вознаграждение 5 млн рублей за информацию о его местонахождении.