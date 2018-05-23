В Ингушетии объявили в розыск сообщников подозреваемых в убийстве торговцев золотом

В Ингушетии разыскивают сообщников девушек, подозреваемых в убийстве супругов Амирхана и Заремы Санталиевых

Глава республики Юнус-Бек Евкуров призвал местных жителей сообщать правоохранителям о возможном местонахождении граждан, которые находятся в розыске по делу об убийстве супружеской пары, занимавшейся торговлей золотыми украшениями.

«В деле об убийстве Санталиевых никому не должно быть пощады. Преступники не уйдут от законного наказания. Жителям республики необходимо сообщать информацию о местоположении граждан, находящихся в розыске по делу, не укрывать это. Мы должны помнить о морально-этических нормах и понимать, что речь идет о тяжком преступлении, о детях Санталиевых, которые остались сиротами», — сказал глава Ингушетии.

Он поручил проконтролировать оформление сиротских выплат детям Санталиевых, сообщает пресс-служба главы Республики Ингушетия.

Как сообщали Юга.ру, утром 17 мая в районе новостроек на окраине Назрани в автомобиле Toyota Corolla нашли тело Амирхана Санталиева с огнестрельным ранением головы. Днем ранее в селе Майском Северной Осетии возле железнодорожных путей обнаружили тело его супруги. По факту возбудили уголовное дело.

Оперативники задержали двух девушек, которых подозревают в убийстве супругов. При допросе задержанные дали признательные показания. Однако установлено, что у девушек были сообщники.

По предварительным данным, одна из девушек задолжала Зареме Санталиевой крупную сумму денег и решила не возвращать долг. Установлено, что после убийства злоумышленники украли сумку с золотыми изделиями, которые они якобы собирались купить у супругов.