Туристов будут возить из Анапы в Крым по «единому билету» с 1 июня
1 июня стартуют перевозки от аэропорта Анапы через Крымский мост на курорты Крыма по «единому билету»
Автобусы будут отвозить туристов в семь городов полуострова: Керчь, Феодосию, Судак, Евпаторию, Симферополь, Ялту и Севастополь. Приблизительное время поездки от Анапы до Керчи — два часа.
Электронный билет на автобус можно приобрести при покупке билета на самолет в Анапу, а также по прилету в зале получения багажа, предъявив свой авиабилет. Проезд для детей до двух лет в сопровождении взрослых — бесплатный.
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