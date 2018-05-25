Туристов будут возить из Анапы в Крым по «единому билету» с 1 июня

1 июня стартуют перевозки от аэропорта Анапы через Крымский мост на курорты Крыма по «единому билету»

Автобусы будут отвозить туристов в семь городов полуострова: Керчь, Феодосию, Судак, Евпаторию, Симферополь, Ялту и Севастополь. Приблизительное время поездки от Анапы до Керчи — два часа.

Электронный билет на автобус можно приобрести при покупке билета на самолет в Анапу, а также по прилету в зале получения багажа, предъявив свой авиабилет. Проезд для детей до двух лет в сопровождении взрослых — бесплатный.