Туристов будут возить из Анапы в Крым по «единому билету» с 1 июня

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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1 июня стартуют перевозки от аэропорта Анапы через Крымский мост на курорты Крыма по «единому билету»

Автобусы будут отвозить туристов в семь городов полуострова: Керчь, Феодосию, Судак, Евпаторию, Симферополь, Ялту и Севастополь. Приблизительное время поездки от Анапы до Керчи — два часа.

Электронный билет на автобус можно приобрести при покупке билета на самолет в Анапу, а также по прилету в зале получения багажа, предъявив свой авиабилет. Проезд для детей до двух лет в сопровождении взрослых — бесплатный.

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Как сообщали Юга.ру, также с начала лета возобновятся перевозки из Сочи на курорты Абхазии — микроавтобусы будут ходить в Сухум через Гагру, Пицунду, Гудауту и Новый Афон.

Анапа Крым Крымский мост Курорты и туризм
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