Путин заявил, что не намерен занимать пост президента больше двух сроков подряд

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Президент России Владимир Путин заявил, что намерен придерживаться Конституции РФ, отвечая на вопрос о своем президентстве

В ходе встречи с руководителями международных информационных агентств журналисты спросили, действительно ли Путин уйдет со своего поста по завершении нынешнего срока.

«Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции РФ. В Конституции ясно прописано — не более двух сроков подряд. Вот сейчас у меня второй срок подряд — не более двух сроков подряд», — цитирует Путина «Интерфакс».

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Как сообщали Юга.ру, 7 мая Владимир Путин вступил в должность президента РФ четвертый раз. Два его первых срока длились по четыре года, потом в Конституцию внесли изменения, и президентский срок продлили до шести лет. Новый срок полномочий Путина завершится в 2024 году.

Согласно Конституции РФ, сейчас одно и то же лицо не может занимать пост президента РФ более двух сроков подряд. Однако чеченский парламент в мае внес на рассмотрение Госдумы законопроект о трех подряд президентских сроках.

Владимир Путин
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