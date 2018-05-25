Путин заявил, что не намерен занимать пост президента больше двух сроков подряд

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен придерживаться Конституции РФ, отвечая на вопрос о своем президентстве

В ходе встречи с руководителями международных информационных агентств журналисты спросили, действительно ли Путин уйдет со своего поста по завершении нынешнего срока.

«Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции РФ. В Конституции ясно прописано — не более двух сроков подряд. Вот сейчас у меня второй срок подряд — не более двух сроков подряд», — цитирует Путина «Интерфакс».