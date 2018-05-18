Парламент Чечни внес в Госдуму поправки о сроках полномочий президента

Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму поправки к Конституции о сроках полномочий президента

В базе данных системы обеспечения законодательной деятельности сказано, что проект поправок вносят в статью «О сроках замещения должности президента Российской Федерации». В самом тексте реформы говорится, что депутаты Чечни хотят увеличить до трех число сроков, которые может занимать на посту президента один и тот же человек. По их мнению, изменения в законодательство не умаляют демократических основ государства и дают возможность гражданам «самим определить будущее России».

«Это обусловлено достигнутой социально-политической стабильностью и необходимостью ее сохранения. На фоне сложившейся сложной внешней политической обстановки важно сохранить преемственность государственной власти», — говорится в поправках.

В документе отмечается, что принятие реформы не потребует финансовых затрат, сообщают «Ведомости».