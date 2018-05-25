Кубань заключила соглашения на 19,5 млрд рублей на ПМЭФ-2018

Краснодарский край, Вся Россия

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В рамках Петербургского международного экономического форума — 2018 Краснодарский край заключил соглашения на сумму около 19,5 млрд рублей

«На ПМЭФ Кубань заключила восемь соглашений на сумму 19 млрд 453 млн рублей. Наиболее крупное касается развития рекреационной инфраструктуры в Геленджике, в отрасли сельского хозяйства в Северском районе будет создан новый тепличный комплекс», — рассказал вице-губернатор Василий Швец.

Как сообщали Юга.ру, администрация края подписала соглашение с ООО «Морской порт Геленджик» на 12,5 млрд рублей, предполагающее строительство гостиницы с акватермальным комплексом, мариной для яхт и пассажирским портом.

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Строительство тепличного комплекса по выращиванию томатов на территории Северского района площадью 11,8 га планирует ООО «Томатэк». Инвестиции составят порядка 3,5 млрд рублей.

Также соглашение было подписано с ООО «Управляющая компания "Дело"», которая построит в Новороссийске многофункциональный комплекс с апартаментами, гостиницей, фитнес и СПА-комплексом за 3,5 млрд рублей.

Делегацию региона на форуме возглавил губернатор Вениамин Кондратьев. Стенд Кубани был разделен на две части: деловую зону, где проходили круглые столы и мероприятия федерального уровня, и инвестиционный ресторан, где гости могли познакомиться с инвестиционными предложениями края и заказать блюда кубанской кухни. В основные дни ПМЭФ павильон посетили более трех тысяч человек, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Инвестиции
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