Кубань заключила соглашения на 19,5 млрд рублей на ПМЭФ-2018

В рамках Петербургского международного экономического форума — 2018 Краснодарский край заключил соглашения на сумму около 19,5 млрд рублей

«На ПМЭФ Кубань заключила восемь соглашений на сумму 19 млрд 453 млн рублей. Наиболее крупное касается развития рекреационной инфраструктуры в Геленджике, в отрасли сельского хозяйства в Северском районе будет создан новый тепличный комплекс», — рассказал вице-губернатор Василий Швец.

Как сообщали Юга.ру, администрация края подписала соглашение с ООО «Морской порт Геленджик» на 12,5 млрд рублей, предполагающее строительство гостиницы с акватермальным комплексом, мариной для яхт и пассажирским портом.