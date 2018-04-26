Роспотребнадзор дал советы по выбору мяса для шашлыка

Роспотребнадзор перед майскими праздниками дал рекомендации по выбору мяса для шашлыка

В ведомстве рассказали, что при покупке охлажденного мяса нужно обращать внимание на его внешний вид и запах. Свежее охлажденное мясо — сухое, но при этом глянцевое и равномерного цвета.

Отмечается, что повторно замороженное мясо продавать нельзя. Чтобы отличить свежезамороженное мясо, нужно прикоснуться к нему и подержать палец несколько секунд: при нагревании на нем должно остаться пятно темного цвета. Повторно замороженное окраску не изменит.

При покупке в магазине замаринованного шашлыка не стоит выбирать его только по внешнему виду. Важно изучить маркировку. Желательно, чтобы на ней был указан сорт мяса.

Стоит обратить внимание на наличие консервантов — их указывают в конце списка. В Роспотребнадзоре пояснили, что лимонная кислота не так агрессивно действует на слизистую желудка, как диацетат и цитрат натрия. Также нужно убедиться, что в составе нет фосфатов. Если в составе есть Е450, лучше отказаться от покупки.

Производственный маринад может храниться не более недели. Уточняется, что уксусно-лимонные маринады не дают испортиться мясу в течение трех дней, а мясо в майонезно-кефирном соусе портится быстрее.

В ведомстве рекомендовали покупать шашлык-полуфабрикат, в состав которого входят свинина, соль, уксус, свежий лук, специи, в том числе, перец, имбирь, кориандр.

Гражданам не рекомендуют приобретать мясо в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.