Ученые обнаружили в теле человека новый орган, по которому распространяется рак
Группа американских медиков обнаружила в теле человека новую структуру, которую предлагает считать органом
Новый орган заметили случайно при анализе обычной медицинской процедуры — эндоскопии, при которой в желудочно-кишечный тракт человека помещают гибкую трубку с камерой на конце. Гастроэнтерологи исследовали кишечник пациентов, используя конфокальный лазерный эндомикроскоп, позволяющий изучать микроскопическую структуру тканей внутри тела, не отделяя их.
В месте, где желчевыводящие пути должны быть окружены плотной однородной стенкой, ученые заметили переплетение канальцев. При дальнейшем изучении подобные структуры обнаружили под слизистой носа и во многих других органах: вдоль пищеварительного тракта, вокруг мочевого пузыря, печени, артерий, бронхов и связок, а также под кожей — везде, где соединительная ткань прикрепляется к другим тканям и органам.
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При биопсии сеть каналов становится неразличимой, потому что из нее уходит жидкость. Извлечь каналы из организма и изучить удалось после того, как ткань заморозили перед биопсией, передает «Популярная механика», ссылаясь на статью в Scientific Reports.
Сеть оказалась частью подслизистого слоя — ткани, которая соединяет мышечную и слизистую оболочки, и в то же время она является ранее не замеченным элементом межтканевого пространства, заполненного жидкостью. Каналы заполнены лимфой, а структура поддерживается плотно уложенными друг на друга коллагеновыми узелками. По предварительным расчетам, в микропротоках содержится пятая часть всей жидкости в организме.
Ученые предлагают считать эту систему самостоятельным органом — группой тканей, которые выполняют в организме специфическую функцию. Вероятно, что основным предназначением сети каналов в межтканевом пространстве является смягчение ударов. При этом ученые предполагают, что в каналах могут образовываться раковые метастазы, поэтому исследователи взялись за анализ содержимого микропротоков, чтобы найти возможность ранней диагностики канцерогенных заболеваний.
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