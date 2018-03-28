Ученые обнаружили в теле человека новый орган, по которому распространяется рак

Группа американских медиков обнаружила в теле человека новую структуру, которую предлагает считать органом

В месте, где желчевыводящие пути должны быть окружены плотной однородной стенкой, ученые заметили переплетение канальцев. При дальнейшем изучении подобные структуры обнаружили под слизистой носа и во многих других органах: вдоль пищеварительного тракта, вокруг мочевого пузыря, печени, артерий, бронхов и связок, а также под кожей — везде, где соединительная ткань прикрепляется к другим тканям и органам.

Новый орган заметили случайно при анализе обычной медицинской процедуры — эндоскопии, при которой в желудочно-кишечный тракт человека помещают гибкую трубку с камерой на конце. Гастроэнтерологи исследовали кишечник пациентов, используя конфокальный лазерный эндомикроскоп, позволяющий изучать микроскопическую структуру тканей внутри тела, не отделяя их.

При биопсии сеть каналов становится неразличимой, потому что из нее уходит жидкость. Извлечь каналы из организма и изучить удалось после того, как ткань заморозили перед биопсией, передает «Популярная механика», ссылаясь на статью в Scientific Reports.

Сеть оказалась частью подслизистого слоя — ткани, которая соединяет мышечную и слизистую оболочки, и в то же время она является ранее не замеченным элементом межтканевого пространства, заполненного жидкостью. Каналы заполнены лимфой, а структура поддерживается плотно уложенными друг на друга коллагеновыми узелками. По предварительным расчетам, в микропротоках содержится пятая часть всей жидкости в организме.

Ученые предлагают считать эту систему самостоятельным органом — группой тканей, которые выполняют в организме специфическую функцию. Вероятно, что основным предназначением сети каналов в межтканевом пространстве является смягчение ударов. При этом ученые предполагают, что в каналах могут образовываться раковые метастазы, поэтому исследователи взялись за анализ содержимого микропротоков, чтобы найти возможность ранней диагностики канцерогенных заболеваний.