Рогозин стал главой Роскосмоса

Президент РФ Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить госкорпорацию «Роскосмос»

«Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие», — цитирует Рогозина ТАСС .

Рогозин и Путин встретились на Петербургском международном экономическом форуме

Как сообщали Юга.ру, во время встречи с Путиным на форуме бывший первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов согласился возглавить Внешэкономбанк.