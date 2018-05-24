Рогозин стал главой Роскосмоса
Президент РФ Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить госкорпорацию «Роскосмос»
Рогозин и Путин встретились на Петербургском международном экономическом форуме
«Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие», — цитирует Рогозина ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, во время встречи с Путиным на форуме бывший первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов согласился возглавить Внешэкономбанк.
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