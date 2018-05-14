Рогозин может возглавить «Роскосмос» — РБК

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Исполняющему обязанности вице-премьера Дмитрию Рогозину, который не вошел в новый состав правительства РФ, предложили возглавить госкорпорацию «Роскосмос» с перспективой создания на ее основе ракетно-космического холдинга

Об пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и к самому Рогозину, а также на собеседника в Минобороны.

«Рассматривалось два основных варианта дальнейшего трудоустройства Рогозина: в Кремле, при этом речь шла о позиции помощника или советника президента, либо возглавить ракетно-космический холдинг, который планируется создать», — заявил один из источников.

В военном ведомстве агентству заявили, что президент дал Рогозину «шанс исправить ошибки, допущенные в ходе работы в ВПК».

Источники отметили, что «Роскосмос» ожидает большое реформирование. Планируется, что он станет частью ракетно-космического холдинга, который объединит разработчиков и производителей всех видов ракетного вооружения, а также носителей гражданского назначения, спутников и космических кораблей. Также в холдинг войдут концерны ВКО «Алмаз-Антей» и «РТИ Системы», а также «Тактическое ракетное вооружение». Идея создания структуры принадлежит Рогозину.

Как сообщали Юга.ру, с 2001 года Дмитрий Рогозин курировал в должности вице-премьера оборонно-промышленный комплекс, однако в новый состав правительства на этот пост глава кабмина Дмитрий Медведев его не предложил. Вместо него вице-премьером по ОПК станет замминистра обороны Юрий Борисов.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Рогозина могут назначить полпредом президента в Центральном федеральном округе (ЦФО).

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