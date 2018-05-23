Жителей Ставрополья предупредили о ливнях с градом
В Ставропольском крае с 23 по 25 мая будет действовать экстренное предупреждение по сильным осадкам
Ставропольский гидрометцентр прогнозирует сильные дожди, грозу, град и шквалистый ветер до 20 м/с.
До конца дня 23 мая на юге региона, а также 24 и 25 мая местами по краю сохранится вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных подтоплением низин от дождевых стоков, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.
Возможно нарушение работы дренажных систем, увеличение числа ДТП и ухудшение условий дорожного движения, сбои в работе транспорта, повреждение ЛЭП, кровли и окон, падение слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону 8 (8652) 39-99-99.
Как сообщали Юга.ру, накануне в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение.
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