Жителей Ставрополья предупредили о ливнях с градом

Ставропольский край

Распечатать

В Ставропольском крае с 23 по 25 мая будет действовать экстренное предупреждение по сильным осадкам

Ставропольский гидрометцентр прогнозирует сильные дожди, грозу, град и шквалистый ветер до 20 м/с.

До конца дня 23 мая на юге региона, а также 24 и 25 мая местами по краю сохранится вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных подтоплением низин от дождевых стоков, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.

Читайте также:

Возможно нарушение работы дренажных систем, увеличение числа ДТП и ухудшение условий дорожного движения, сбои в работе транспорта, повреждение ЛЭП, кровли и окон, падение слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону 8 (8652) 39-99-99.

Как сообщали Юга.ру, накануне в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение.

МЧС Погода
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Бюджет Краснодарского края увеличили на 3,5 млрд рублей
В Псебае комиссия МВД проверит работу полиции
На Кубани планируют обучать еще больше медсестер и фельдшеров
Суд арестовал бывшего мэра Ялты
На Ставрополье следователи допросят руководство колхоза, которому принадлежал разбившийся вертолет Ми-2
На развитие образования в Краснодарском крае выделили еще 1,6 млрд рублей

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале