Жителей Ставрополья предупредили о ливнях с градом

В Ставропольском крае с 23 по 25 мая будет действовать экстренное предупреждение по сильным осадкам

Ставропольский гидрометцентр прогнозирует сильные дожди, грозу, град и шквалистый ветер до 20 м/с. До конца дня 23 мая на юге региона, а также 24 и 25 мая местами по краю сохранится вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных подтоплением низин от дождевых стоков, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.