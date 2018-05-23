В Минкультуры заверили, что в России нет угрозы для работы Booking.com

В Ростуризме и Министерстве культуры РФ прокомментировали предложение о запрете на работу сервиса онлайн-бронирования Booking.com в России

Как сообщали Юга.ру, ранее в Ростуризм из департамента туризма и региональной политики Минкультуры РФ поступило предложение о запрете деятельности Booking.com на территории Российской Федерации. Ограничить работу сервиса бронирования отелей в стране предложил руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович. Он еще в апреле направил письмо в Минкультуры, по его мнению, это должно стать ответом на антироссийские санкции.

Ростуризм не поддержал предложение, потому что сервис востребован у россиян, которые самостоятельно планируют туристические поездки по стране и за рубеж.

В Минкультуры России также заявили, что угрозы работе Booking.com в России нет. В ведомстве пояснили, что поступившее обращение должны направить в профильное ведомство для подготовки ответа. Отмечается, что это стандартная процедура, которая носит технический характер, сообщает RT.