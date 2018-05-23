Ростуризму предложили запретить работу Booking.com в России

В Ростуризм поступило предложение о запрете деятельности Booking.com на территории Российской Федерации

В пресс-служеб Ростуризма сообщили, что письмо поступило из департамента туризма и региональной политики Минкультуры. Ростуризм должен представить свою позицию по этому предложению до 4 июня.

«Считаем необходимым запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений относительно указанного предложения, в связи с чем в их адрес будет в оперативном режиме направлен соответствующий запрос», — сказал представитель Ростуризма.

О том, что это поручение существует, впервые сообщило отраслевое издание «Турпром». Ограничить работу сервиса бронирования отелей в стране предложил руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович. Он еще в апреле направил письмо в Минкультуры, по его мнению, это должно стать ответом на антироссийские санкции. Войтович пояснил, что предложил ограничить бронирование через Booking.com только российских гостиниц и только для клиентов внутри страны. Войтович подчеркнул, что фактически сервис занимается туроператорской деятельностью, но не является туроператором юридически и не платит взносы. По оценкам руководителя «Свой ТС», сервис занял доминирующее положение на рынке, на его долю приходится 60–70% индивидуальных продаж в гостиницах России.

«Ни один российский туроператор не может сравниться с Booking.com, потому что у них ограничены договоры с крупными международными сетевыми отелями — Accor, Rezidor и Radisson, — сетует Войтович. — Российский туроператор не заключит такое соглашение и получит условия намного хуже. Поэтому Booking.com сейчас и на много лет вперед будет доминировать на рынке».

При этом Booking.com может не реагировать на контролирующие органы Роспотребнадзора в случае жалоб от потребителей, потому что не является официальным туроператором.

Российский союз туриндустрии не считает, что нужны ограничения для работы Booking.com. Президент союза Сергей Шпилько отметил, что рынок гостиничных услуг должен быть отрегулирован с точки зрения паритета ответственности офлайн- и онлайн-операторов перед потребителями гостиничных услуг. Он добавил, что Booking.com — крупный игрок на мировом и отечественном рынках и комиссия компании достигла 18%, это сопоставимо с вознаграждением крупного туроператора.

«По мере увеличения рыночной доли размер комиссии Booking.com, скорее всего, будет только увеличиваться, мы же заинтересованы в том, чтобы российский рынок гостиничных услуг был конкурентным», — цитирует президента РСТ РБК.