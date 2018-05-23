Минздрав прокомментировал гибель девочки после отказа от госпитализации в Армавире

Министерство здравоохранения Краснодарского края прокомментировало информацию о смерти девочки в Армавире

В пресс-службе минздрава Юга.ру рассказали, что родители ребенка обратились в поликлинику за консультацией с жалобами на одышку, вялость, температуру до 39 °C и неоднократное носовое кровотечение у ребенка ночью. В поликлинике им выдали направление на госпитализацию в больницу Армавира.

«Однако от предложенной помощи по транспортировке из поликлиники в стационар родители отказались, сославшись на наличие личного транспорта, однако направились не в больницу Армавира, а в соседний регион (по месту жительства), где ребенок и скончался. При контроле госпитализации установлено, что за оказанием медпомощи в больницу Армавира родители не обращались. Медицинскими организациями Армавира оказывается все необходимое содействие следственным органам», — добавили в пресс-службе.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что причиной смерти девочки стал сепсис.

По версии следствия, 17 февраля жительница Ставропольского края обратилась в МБУЗ «Детская городская больница» с жалобами на то, что у ее дочери несколько дней повышена температура. Врачи осмотрели ребенка, и после девочка с матерью отправились домой. Спустя непродолжительное время ребенок скончался.