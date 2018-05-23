В Армавире девочка умерла после отказа в госпитализации. Возбудили уголовное дело

Краснодарский край

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В Армавире возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетней девочки

По данным телеграм-канала Mash, около 11:00 ребенок почувствовал себя плохо, и мать отправилась с ним в детскую городскую больницу. Врачи диагностировали ОРВИ и отправили их домой. Женщина с дочкой вернулась к 14:00, и в это время девочка умерла.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю рассказали, что инцидент произошел в феврале. Провели экспертизы, по факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ.

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В Армавире девочка умерла после отказа в госпитализации. Возбудили уголовное дело
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