Из парка Авиаторов в Ростове хотят сделать ландшафтный велопарк

Первый ландшафтный велосипедный парк с трассами для памп-трека и велотриала хотят сделать в парке Авиаторов

Как сообщает пресс-служба городской администрации, это будет первый в Ростове ландшафтный велосипедный парк с кольцевой трассой длиной 1400 метров и шириной 3,5 метра и с трассами для памп-трека и велотриала.

«Парк Авиаторов планируется развивать в спортивно-ориентированном ключе с широким видом объектов. Мы не стали придумывать проект с кардинальными изменениями, просто делаем акцент на том, что ростовчан привлекает в этой зоне отдыха — на спорте, и модернизируем ее, чтобы вдохнуть в парк новую жизнь», — цитирует пресс-служба главу администрации города Виталия Кушнарева.

На территории парка также планируют установить садово-парковые диваны, скамьи, урны, велопарковки, клумбы и цветники, элементы освещения. Также будет расширена парковка для автомобилей.

Как сообщали Юга.ру, 1 мая в Ростове открылся парк «Левобережный». Он появился вдоль стадиона «Ростов-Арена» на месте прежнего центрального городского пляжа.

«Левобережный» занимает 16 га и делится на две части — для прогулочного и активного отдыха. Для занятий спортом обустроено 14 волейбольных площадок и 5 — для настольного тенниса, велодорожки, 40 тренажерных комплексов и большое количество игровых комплексов для детей.

В его строительство и обустройство вложено более 900 млн рублей.