В Ростове открылся парк «Левобережный»: как это выглядит

В левобережной зоне Ростова-на-Дону 1 мая открылся новый парк культуры и отдыха

Парк «Левобережный» появился вдоль стадиона «Ростов-Арена» на месте прежнего центрального городского пляжа, территория вокруг которого за последние годы заросла.

«Левобережный» занимает 16 га и делится на две части — для прогулочного и активного отдыха. Для занятий спортом обустроено 14 волейбольных площадок и 5 — для настольного тенниса, велодорожки, 40 тренажерных комплексов и большое количество игровых комплексов для детей.

В парке высажено почти 8 тыс. деревьев и кустарников, вдоль которых проложено 75 тыс. кв. метров пешеходных аллей. В час через парк могут пройти 17 тыс. человек.