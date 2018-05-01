В Ростове открылся парк «Левобережный»: как это выглядит

Ростовская область

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В левобережной зоне Ростова-на-Дону 1 мая открылся новый парк культуры и отдыха

Парк «Левобережный» появился вдоль стадиона «Ростов-Арена» на месте прежнего центрального городского пляжа, территория вокруг которого за последние годы заросла.

© Фото Марии Строителевой, Юга.ру
© Фото Марии Строителевой, Юга.ру
© Фото Марии Строителевой, Юга.ру
© Фото Марии Строителевой, Юга.ру

«Левобережный» занимает 16 га и делится на две части — для прогулочного и активного отдыха. Для занятий спортом обустроено 14 волейбольных площадок и 5 — для настольного тенниса, велодорожки, 40 тренажерных комплексов и большое количество игровых комплексов для детей.

© Фото Марии Строителевой, Юга.ру
© Фото Марии Строителевой, Юга.ру
© Фото Марии Строителевой, Юга.ру
© Фото Марии Строителевой, Юга.ру
© Фото Марии Строителевой, Юга.ру
© Фото Марии Строителевой, Юга.ру
© Фото Марии Строителевой, Юга.ру
© Фото Марии Строителевой, Юга.ру

В парке высажено почти 8 тыс. деревьев и кустарников, вдоль которых проложено 75 тыс. кв. метров пешеходных аллей. В час через парк могут пройти 17 тыс. человек.

© Фото Марии Строителевой, Юга.ру
© Фото Марии Строителевой, Юга.ру
© Фото Марии Строителевой, Юга.ру
© Фото Марии Строителевой, Юга.ру

Оборудована автопарковка почти на 1 тыс. мест. Парк был построен за восемь месяцев в рамках федеральной программы по благоустройству комфортной городской среды. В его строительство и обустройство вложено более 900 млн рублей.

© Фото Марии Строителевой, Юга.ру
© Фото Марии Строителевой, Юга.ру
© Фото Марии Строителевой, Юга.ру
© Фото Марии Строителевой, Юга.ру
Благоустройство Парки Ростов-на-Дону
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