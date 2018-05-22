СМИ: Шувалов возглавит ВЭБ
В СМИ появилась информация о том, что власти России приняли решение назначить бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова председателем Внешэкономбанка
Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, подтверждают источники «Газета.Ru», «Ведомостей» и других изданий.
Как передает «Интерфакс», вопрос о назначении Шувалова на пост главы ВЭБа решен. По информации The Bell, такое предложение бывшему вице-премьеру Владимир Путин сделал 20 мая.
При этом в ВЭБе и Кремле информацию не комментируют.
Как сообщали Юга.ру, Игорь Шувалов занимал пост первого вице-премьера с 2008 года, но Медведев не предложил его кандидатуру в новый состав правительства.
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Нынешний председатель ВЭБа Сергей Горьков был назначен президентом на эту должность в феврале 2016 года. Он сменил Владимира Дмитриева, который руководил ВЭБом с 2004 года. Коллективу Горькова представлял как раз Шувалов.
Вступив в новую должность, Горьков охарактеризовал ситуацию в ВЭБе фразой «больной скорее жив, чем мертв» — в тот момент госкорпорация оказалась под секторальными санкциями США и ЕС и испытывала большие проблемы с ликвидностью и качеством активов. Основной задачей тогда стала разработка новой бизнес-модели, решение проблемы неработающих активов, а также разработка стратегии развития банков в РФ и на Украине.
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