СМИ: Шувалов возглавит ВЭБ

В СМИ появилась информация о том, что власти России приняли решение назначить бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова председателем Внешэкономбанка

Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, подтверждают источники «Газета.Ru», «Ведомостей» и других изданий.

Как передает «Интерфакс», вопрос о назначении Шувалова на пост главы ВЭБа решен. По информации The Bell, такое предложение бывшему вице-премьеру Владимир Путин сделал 20 мая.

При этом в ВЭБе и Кремле информацию не комментируют.

Как сообщали Юга.ру, Игорь Шувалов занимал пост первого вице-премьера с 2008 года, но Медведев не предложил его кандидатуру в новый состав правительства.