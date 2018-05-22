В Сочи на 10 дней отключили телевидение, чтобы украсить телебашню к ЧМ-2018

Краснодарский край

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Краснодарский радиотелевизионный передающий центр в Сочи 21 мая ограничил радио- и телетрансляцию из-за оформления телебашни к чемпионату мира по футболу

С 21 по 31 мая с 9:00 до 18:00 отключат вещание телеканалов и радиостанций. В выходные ограничение действовать не будет, передает «Интерфакс».

Начальник передающей станции Сочи Владимир Лукьянов объяснил, что в течение десяти дней на телебашне будут проводить технические работы по монтажу светодиодных гирлянд, которые «будут создавать праздничные образы» во время проведения матчей чемпионата мира по футболу.

Телевышку украсят гирляндами по всей ее высоте — 180 метров.

«Они смогут передавать любые образы. Если будет разрешение, то будем транслировать и матчи», — рассказал Лукьянов.

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Официальное открытие телебашни с гирляндами назначено на 13 июня.

Мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи.

Как сообщали Юга.ру, в январе четверо подростков-руферов залезли на сочинскую телевышку, чтобы сфотографироваться.

Сочи Телевидение ЧМ-2018

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