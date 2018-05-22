В Сочи на 10 дней отключили телевидение, чтобы украсить телебашню к ЧМ-2018

Краснодарский радиотелевизионный передающий центр в Сочи 21 мая ограничил радио- и телетрансляцию из-за оформления телебашни к чемпионату мира по футболу

С 21 по 31 мая с 9:00 до 18:00 отключат вещание телеканалов и радиостанций. В выходные ограничение действовать не будет, передает «Интерфакс».

Начальник передающей станции Сочи Владимир Лукьянов объяснил, что в течение десяти дней на телебашне будут проводить технические работы по монтажу светодиодных гирлянд, которые «будут создавать праздничные образы» во время проведения матчей чемпионата мира по футболу.

Телевышку украсят гирляндами по всей ее высоте — 180 метров.

«Они смогут передавать любые образы. Если будет разрешение, то будем транслировать и матчи», — рассказал Лукьянов.