«Ахмат» утвердил Ледяхова на посту главного тренера

Игорь Ледяхов 22 мая утвержден главным тренером грозненского футбольного клуба «Ахмат»

Президент клуба Магомед Даудов объявил о подписании долгосрочного соглашения с Ледяховым и поздравил специалиста с 50‑летием.

«Игорь Анатольевич вписал свое имя в историю отечественного футбола еще в бытность игроком. Он многократный чемпион России, обладатель Кубков СССР и России, признавался лучшим футболистом страны по опросу игроков высшей лиги. Почти пять лет, с небольшим перерывом, Игорь Анатольевич трудится в нашем клубе. Являясь помощником сперва Рашида Рахимова, затем Михаила Галактионова, ответственно трудился в должности старшего тренера. А когда волею судьбы доводилось исполнять обязанности главного тренера, самым лучшим образом подготавливал команду к играм. В тех матчах, в которых Игорь Ледяхов руководил командой, исполняя обязанности главного тренера в завершившемся сезоне и в сезоне-2016/17, она добивалась положительного результата», — подчеркнул Даудов.

Он добавил, что своим трудом, профессионализмом, любовью к коллективу и результатом Ледяхов заслужил быть назначенным главным тренером «Ахмата», отмечает пресс-служба клуба.

Контракт с главным тренером рассчитан на три года, передает РИА «Новости» со ссылкой на вице-президента клуба Ахмеда Айдамирова.

Как сообщали Юга.ру, 7 апреля Михаил Галактионов подал в отставку с поста главного тренера грозненского клуба. Обязанности наставника команды до конца сезона исполнял Игорь Ледяхов. Под его руководством бело-зеленые одержали победу в трех матчах и трижды сыграли вничью. «Ахмат» завершил сезон на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, до последнего тура борясь за шестое место, позволяющее выступить в Лиге Европы.