Футболисты «Ахмата» на выезде сыграли вничью с пермским «Амкаром»

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» 13 мая в Перми сыграл вничью с «Амкаром»

Встреча прошла в рамках 30-го, заключительного тура чемпионата России.

Перый тайм оказался безголевым. Во втором тайме командам также не удалось забить ни одного гола. Матч завершился со счетом 0:0.

«Ахмат» стоит на девятом месте в турнирной таблице РФПЛ и имеет в активе 39 очков.