Футболисты «Ахмата» на выезде сыграли вничью с пермским «Амкаром»

Чечня, Вся Россия

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Грозненский футбольный клуб «Ахмат» 13 мая в Перми сыграл вничью с «Амкаром»

Встреча прошла в рамках 30-го, заключительного тура чемпионата России.

Перый тайм оказался безголевым. Во втором тайме командам также не удалось забить ни одного гола. Матч завершился со счетом 0:0.

«Ахмат» стоит на девятом месте в турнирной таблице РФПЛ и имеет в активе 39 очков. 

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