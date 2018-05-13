Футболисты «Ахмата» на выезде сыграли вничью с пермским «Амкаром»
Грозненский футбольный клуб «Ахмат» 13 мая в Перми сыграл вничью с «Амкаром»
Встреча прошла в рамках 30-го, заключительного тура чемпионата России.
Перый тайм оказался безголевым. Во втором тайме командам также не удалось забить ни одного гола. Матч завершился со счетом 0:0.
«Ахмат» стоит на девятом месте в турнирной таблице РФПЛ и имеет в активе 39 очков.
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