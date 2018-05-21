В Чечне открылся первый в СКФО дельфинарий

Чечня

Распечатать

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил новый оздоровительно-развлекательный комплекс «Грозненский дельфинарий» на берегу Чернореченского водохранилища

Первыми развлекательный комплекс посетили дети погибших сотрудников правоохранительных органов и руководитель республики.

«Это развлекательный объект для всех, и особенно для детей. Комплекс уникальный. Здесь смогут отдыхать всей семьей, более того он лечебный. Реализация проекта позволила создать до 300 рабочих мест», — цитирует Кадырова ТАСС.

Дельфинарий выполнен в форме ракушки, он занимает площадь около 10 тыс. кв. метров, на которых размещены восемь бассейнов для тренировок и отдыха животных — четырех дельфинов, а также северного морского котика и южноамериканского морского льва. В самом большом бассейне со зрительным залом на 665 мест установили экран диагональю 12 метров, здесь будут проводить водные шоу.

Читайте также:

Кроме того, в дельфинарии создали оздоровительную клинику дельфинотерапии с бассейном для реабилитации детей с психоэмоциональными расстройствами акватерапией.

На площади более 300 тыс. кв. метров помимо дельфинария разместились несколько парков, тематические аттракционы, пруд, автодром, этнодеревня, парк динозавров, театр с актерской школой, ресторан на воде, площадка для воркаута и первый в Чечне контактный зоопарк, где будут жить куры, гуси, утки, морские свинки, кролики, ослик, пони и голуби. На территории около 150 тыс. кв. метров расположился конно-парковый клуб «Сира Дин» с лошадьми разных пород и шотландскими пони.

© Фото со страницы vk.com/ramzan
© Фото со страницы vk.com/ramzan
© Фото со страницы vk.com/ramzan
© Фото со страницы vk.com/ramzan

Строительство комплекса велось за счет внебюджетных инвестиций и при финансовой поддержке общественного фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова.

Как сообщали Юга.ру, в мае 2017 года Рамзан Кадыров заявил, что руководство Чечни нашло инвестора для строительства дельфинария в Грозном.

Развлечения Рамзан Кадыров
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Ставрополье в выходные утонули двое подростков
Форвард «Краснодара» Смолов: Галицкого в ярости видел дважды
Ставки по ипотечным кредитам в РФ снизились до исторического минимума
В Чечне открылся первый в СКФО дельфинарий
Для поиска пресной воды в Крыму предложили использовать авиасканер
В горах Дагестана третьи сутки тушат природный пожар

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале