В Чечне открылся первый в СКФО дельфинарий

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил новый оздоровительно-развлекательный комплекс «Грозненский дельфинарий» на берегу Чернореченского водохранилища

Первыми развлекательный комплекс посетили дети погибших сотрудников правоохранительных органов и руководитель республики.

«Это развлекательный объект для всех, и особенно для детей. Комплекс уникальный. Здесь смогут отдыхать всей семьей, более того он лечебный. Реализация проекта позволила создать до 300 рабочих мест», — цитирует Кадырова ТАСС.

Дельфинарий выполнен в форме ракушки, он занимает площадь около 10 тыс. кв. метров, на которых размещены восемь бассейнов для тренировок и отдыха животных — четырех дельфинов, а также северного морского котика и южноамериканского морского льва. В самом большом бассейне со зрительным залом на 665 мест установили экран диагональю 12 метров, здесь будут проводить водные шоу.