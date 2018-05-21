В Адыгее закупили 271 ракету для защиты от града

В Адыгее для предотвращения ущерба от града закупили 271 противоградовую ракету, более 20 из них уже выпущено

В отряде краснодарской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические процессы сообщили, что 16 мая в районе станицы Кужорской запустили 12 ракет, 17 мая — 6 ракет в районе аула Ходзь, 20 мая разгоняли градовые облака в Майкопском районе.

Всего в Адыгее размещено девять пунктов воздействия на градовые облака, из них четыре находятся в Майкопском районе, три — в Кошехабльском районе и два — в Гиагинском районе. На каждом из пунктов расположено по одной или две установки.

Градоопасные облака образуются на юге или юго-западе Адыгеи и затем перемещаются на территорию Кубани. Общая площадь защищаемой территории составляет 86,9 тыс. га, общая защищаемая территория Адыгеи и Краснодарского края — более 830 тыс. га. Применяемый метод позволяет сократить ущерб от градобитий в пять раз. Экономический эффект от защиты на всей защищаемой площади — 500-550 млн рублей в год.

Противоградовые работы начинаются 25 апреля и завершаются 1 октября. Градоопасные облака разбивают с помощью специальных ракет с йодистоым серебром. Этот экологически чистый реагент позволяет ускорить выпадение осадков в виде дождя, предотвращая образование льда.

Место и время внесения реагента определяется с помощью метеорологических радиолокаторов. При приближении градовых облаков рассчитывается необходимое число ракет, их выпуск согласуется с органами авиации, после чего поступает команда к пуску.