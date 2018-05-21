На Кубани в начале недели прогнозируют дожди с грозой и градом

В Краснодарском крае с 21 по 23 мая синоптики прогнозируют осадки

По данным Краснодарского гидрометцентра, в понедельник на Кубани местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах возможен сильный дождь и град. Днем термометры покажут 23-28 °С, местами до 30 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

В Краснодаре временами будут идти дожди. Днем воздух прогреется до 25-27 °С. Ветер 5-10 м/с.

На побережье Черного моря в первый день недели местами ожидается дождь с грозой. Дневная температура — 22-27 °С. Ветер 6-11 м/с, при грозе порывы 12-14 м/с.

22 и 23 мая в крае сохранится дождливая погода, местами возможна гроза, в отдельных пунктах сильный дождь, град. Ночью будет 12-17 °С, днем потеплеет до 23-28 °С, местами воздух прогреется до 31 °С. Ветер 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с.

В Краевом центре во вторник и среду сохранятся осадки. Ночью термометры покажут 14-16 °С, днем — до 29 °С. Ветер 2 м/с.

На Черноморском побережье ночью ожидается 13-18 °С, днем — 22-27 °С.