В Краснодаре задержали скрывшегося после ДТП водителя

В Краснодаре 18 мая полиция задержала водителя, который сбил пешехода и скрылся

По данным главы пресс-службы УМВД по Краснодару Артема Коноваленко, 28-летний мужчина ехал на Audi и сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. По словам водителя, он не заметил пешехода и уехал, потому что побоялся ответственности.

Коноваленко рассказал Юга.ру, что в отношении мужчины составили административный протокол, назначили медицинскую экспертизу. В зависимости от тяжести травмы пешехода будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела или об административном наказании.

Как сообщали Юга.ру, авария произошла 18 мая на улице Северной.