В Краснодаре водитель автомобиля сбил пешехода и скрылся

Краснодарский край

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В Краснодаре 18 мая на улице Северной сбили мужчину

ДТП произошло в 3:45. По предварительным данным, водитель автомобиля двигался по улице Северной со стороны Брюсова в направлении улицы Кропоткина. Напротив дома № 177/4 он наехал на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, сообщили порталу Юга.ру в отделе по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

Мужчина получил травмы. Сейчас он находится на стационарном лечении.

По факту проводят проверку. Водителя объявили в розыск. Всех, кто стал очевидцем или имеет информацию о местонахождении водителя, просят обращаться по телефонам: 8 (861) 234-31-77 или 02.

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