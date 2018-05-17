В Ингушетии экс-полицейского приговорили к 8,5 годам за нападение на отделение Почты России

Ингушетия

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Суд вынес приговор в отношении последнего из задержанных участников банды, напавшей на отделение Почты России в Ингушетии

Преступление банда из восьми человек, среди которых был сотрудник полиции, совершила 15 декабря 2014 года. Разбойники напали на отделение почтовой связи № 4 Сунженского района и похитили 100 тыс. рублей, поступивших в почту в качестве коммунальных платежей от граждан. После злоумышленники напали на инкассатора в том же отделении почты и похитили еще 980 тыс. рублей, предназначенных для выплат населению.

30-летний житель республики обвинялся по ч.2 ст.162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия), ч.3 ст.162 УК РФ (Разбой, совершенный в крупном размере).

«Приговором суда экс-полицейскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе СКР по Ингушетии.

Ранее шестеро сообщников осужденного уже были приговорены к лишению свободы на срок от 4 до 15 лет. Восьмой соучастник преступной группы объявлен в международный розыск, добавили в ведомстве.

Полиция Разбойное нападение
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