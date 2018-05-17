В Краснодаре временно изменят маршрут троллейбуса № 8 и закроют проезд на углу Гоголя и Чкалова

В Краснодаре временно запретят движение транспорта через перекресткок улиц Гоголя и Чкалова

Ограничение будет действовать с 23:30 19 мая до 12:00 20 мая.

Это связано с ремонтными работами по переключению сетей газопровода, объяснил глава городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Кроме того, из-за полного перекрытия проезда изменится маршрут троллейбуса № 8, который на время ограничения движения будет ходить с ж/д вокзала «Краснодар-1» в Юбилейный микрорайон через улицы Мира, Октябрьскую, Северную, Рашпилевскую, Буденного и далее по маршруту.

Чтобы уточнить местонахождение, время прибытия пассажирского транспорта, следует звонить на горячую линию транспортно-навигационного центра Краснодара по телефонам 8 (903) 412-01-01 или 8 (861) 218-99-18, передает пресс-служба городской администрации.

Как сообщали Юга.ру, 18 мая в Краснодаре временно ограничат движение транспорта на пересечении улиц Ленина и Суворова, а также закроют одну из полос на улицах Покрышкина и Кузнечной.