В Краснодаре на пересечении улиц Ленина и Суворова частично ограничат движение

Краснодарский край

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В Краснодаре с 18 по 31 мая на пересечении улиц Ленина и Суворова на одной из полос временно ограничат движение транспорта

«На перекрестке выполнят работы по ремонту инженерных сетей. Будет ограничено движение транспорта поочередно по одной из полос в обоих направлениях на улицах Суворова и Ленина при движении от вокзала "Краснодар-1". Для того, чтобы минимизировать неудобства для водителей, работы будут проводить ночью», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Водителей просят быть внимательными, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Краснодар Транспорт
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