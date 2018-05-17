В Краснодаре на пересечении улиц Ленина и Суворова частично ограничат движение
В Краснодаре с 18 по 31 мая на пересечении улиц Ленина и Суворова на одной из полос временно ограничат движение транспорта
«На перекрестке выполнят работы по ремонту инженерных сетей. Будет ограничено движение транспорта поочередно по одной из полос в обоих направлениях на улицах Суворова и Ленина при движении от вокзала "Краснодар-1". Для того, чтобы минимизировать неудобства для водителей, работы будут проводить ночью», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Водителей просят быть внимательными, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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