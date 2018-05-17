Балкон театра Горького в Ростове отдадут под VIP-зону во время фестиваля болельщиков

Балкон театра Горького в Ростове превратится в VIP-зону, с которой можно будет смотреть на фестиваль болельщиков, который пройдет во время ЧМ на Театральной площади

«Вся проезжая часть рядом с площадью станет зрительской зоной. На площади будет организована трансляция матчей в высоком качестве. Будет и нефутбольная зона, там, например, установим стенд об истории Донского края, пройдет выставка культур мира. Балкон театра Горького отдадим под VIP-зону для зрителей фестиваля», — рассказал журналистам руководитель дирекции «Ростов-2018» Павел Гавриков в ходе пресс-тура.



Он отметил, что на фестивале выступят мировые и российские звезды, а также региональные коллективы.

«Уже достигнуты договоренности с группой "Каста", IOWA, а вести мероприятие будет уроженец Ростова Дмитрий Дибров. Страны, чьи сборные сыграют в Ростове, хотят устроить своеобразные презентации своей культуры: представители Южной Кории уже заявили о желании провести концерт во время фестиваля», — добавил Гавриков.

Фан-зона во время ЧМ будет работать с 12:00 до 00:00 часов. Всего на фестивале предусмотрены 4 зоны: сцена (в верхней части будет экран площадью 140 кв метров), территория за сценой, основная зрительская зона (там будет фудкорт с тремя зонами питания) и зона дополнительной активности (арт-объекты, экспозиции).

Как сообщали Юга.ру, в Ростове ожидают до миллиона человек на фестивале болельщиков.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).