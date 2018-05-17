В Ростове ожидают до миллиона человек на фестивале болельщиков во время ЧМ

Ростовская область

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На фестивале болельщиков, который пройдет во время ЧМ на Театральной площади в Ростове, ожидают от 250 тысяч до миллиона человек

«Пропускная способность Театральной площади во время фестиваля болельщиков будет около 22 тыс. человек единовременно. Ожидаем, что фестиваль посетят от 350 тыс. до миллиона человек», — рассказал журналистам руководитель дирекции «Ростов-2018» Павел Гавриков в ходе пресс-тура.

Он добавил, что региональные власти рассматривали и другие площадки для проведения фестиваля — левый берег Дона и территорию ипподрома.

Посетить фестиваль сможет любой желающий бесплатно. Во время ЧМ там будет оранизована большая концертная и развлекательная программа, а также трансляция матчей.

Как сообщали Юга.ру, в Ростове Театральную площадь откроют для транспорта 21 июля.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).

Болельщики Концерты Ростов-на-Дону Футбол ЧМ-2018

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