В Ростове Театральную площадь откроют для транспорта 21 июля

Театральную площадь, которую перекроют на время чемпионата мира в Ростове, откроют не в августе, а через несколько дней после завершения мундиаля

«До этого была информация, что Театральная площадь будет закрыта для транспорта с середины мая до августа. Но это не так, мы планируем открыть площадь через несколько дней после окончания ЧМ, по плану — 21 июля», — рассказал журналистам руководитель дирекции «Ростов-2018» Павел Гавриков в ходе пресс-тура.

На Театральной площади во время ЧМ пройдет фестиваль болельщиков. На фестивале ожидается до миллиона человек.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).