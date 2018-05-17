В Ростове Театральную площадь откроют для транспорта 21 июля
Театральную площадь, которую перекроют на время чемпионата мира в Ростове, откроют не в августе, а через несколько дней после завершения мундиаля
«До этого была информация, что Театральная площадь будет закрыта для транспорта с середины мая до августа. Но это не так, мы планируем открыть площадь через несколько дней после окончания ЧМ, по плану — 21 июля», — рассказал журналистам руководитель дирекции «Ростов-2018» Павел Гавриков в ходе пресс-тура.
На Театральной площади во время ЧМ пройдет фестиваль болельщиков. На фестивале ожидается до миллиона человек.
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.