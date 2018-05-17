В Адыгее у соборной мечети весь Рамадан вечером будут бесплатно угощать постящихся

В рамках благотворительных акций в священный для мусульман месяц Рамадан Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края организует бесплатное питание для малоимущих граждан

Об этом Юга.ру рассказал муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов. Возле мечети установлены два шатра общей вместимостью около 250 человек. Недалеко отведено место для приготовления пищи. Постящихся будут угощать пловом, супами, щипсом, другими национальными блюдами.

«Ежедневный пост завершается в конце светового дня, время определяется по луне. Сейчас это 19:48. После звуков азана — призыва к обязательной молитве — верующие уже в мечети смогут выпить воды и угоститься финиками. Затем, совершив намаз, постящиеся будут приглашены на разговение в шатры», — рассказал Аскарбий Карданов.

Муфтий также добавил, что бесплатное питание организуется на средства благотворителей. Каждый желающий может передать организаторам средства или продукты для благотворительной акции.

«Каждый правоверный мусульманин стремится в Рамадан совершить как можно больше добрых дел. Известно, что одно благое деяние в Рамадан увеличивается в 700 раз», — сказали в муфтияте.

Как сообщали Юга.ру, Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края объявило 17 мая первым днем священного месяца Рамадан.