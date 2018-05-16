В Адыгее и на Кубани объявили о начале священного месяца Рамадан

Адыгея, Краснодарский край

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Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края объявило 17 мая первым днем священного месяца Рамадан

Дата назначается в соответствии с лунным календарем, рассказали порталу Юга.ру в муфтияте.

«О начале поста было объявлено вчера вечером. При назначении этой даты мы ориентируемся на луну. Также в соответствии с лунным календарем Рамадан продлится 29–30 дней и завершится праздником Ураза-байрам. О точной дате его проведения станет известно позже», — отметили в Духовном управлении мусульман.

Во время поста правоверные мусульмане воздерживаются от еды и воды в течение всего светового дня. Соблюдать это правило нужно будет с 17 мая до 19:49. По пятницам у верующих принято посещать мечеть.

Всего в Адыгее насчитывается 50 мечетей, в Краснодарском крае открыты десять объектов — с учетом одной строящейся мечети, молельных комнат и исламского центра в Сочи.

Ислам Религия
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