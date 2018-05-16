Байкеры стали первыми нарушителями ПДД на Крымском мосту
Участники мотопробега нарушили правила дорожного движения на Крымском мосту
Мотопробег был посвящен запуску движения по Крымскому мосту. Около тысячи байкеров выехали двумя колоннами из Керчи и Тамани и переехали Керченский пролив.
При этом участники мотопробега остановились на арочном пролете для селфи. Остановка на мосту запрещена, сообщает «Крыминформ».
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