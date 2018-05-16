Байкеры стали первыми нарушителями ПДД на Крымском мосту

Краснодарский край, Крым

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Участники мотопробега нарушили правила дорожного движения на Крымском мосту

Мотопробег был посвящен запуску движения по Крымскому мосту. Около тысячи байкеров выехали двумя колоннами из Керчи и Тамани и переехали Керченский пролив.

При этом участники мотопробега остановились на арочном пролете для селфи. Остановка на мосту запрещена, сообщает «Крыминформ».

Крымский мост
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