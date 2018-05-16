Ростов попал в топ-5 городов ЧМ-2018 по росту цен на авиабилеты. Перелеты в Сочи подорожали меньше всего
Общероссийское объединение пассажиров провело мониторинг цен на авиабилеты в города чемпионата мира по футболу 2018 года в дни проведения матчей
В ходе исследования рассматривались предложения всех авиакомпаний на перелеты без багажа в экономклассе из Москвы в города, которые примут матчи мундиаля. Датами прибытия и обратного вылета указывали дни перед и после проведения игры и сравнили цены со стоимостью перелетов в августе.
По результатам анализа были определены пять самых дорогих направлений, где средняя стоимость перелета выросла более чем в два раза. На первом месте оказался Саранск (37 тыс. 812 рублей, + 553,9%), следом идут Волгоград (38 тыс. 686 рублей, + 514,9%) и Казань (30 тыс. 413 рублей, + 479,5%). пятерку замыкают Екатеринбург (27 тыс. 212 рублей, + 358%) и Ростов-на-Дону (21 тыс. 142 рубля, + 297,7%).
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Общественники также назвали три города с самой маленькой наценкой: Сочи (14 тыс. 366 рублей, + 139%), Калининград (11 тыс. 337 рублей, + 147%) и Санкт-Петербург (8 тыс. 739 рублей, + 148%).
Заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов пояснил, что рост цен на авиабилеты вызван востребованностью направлений при ограниченном предложении, передает RT.
Как сообщали Юга.ру, в начале мая гостиницы Ростова оштрафовали на 1,5 млн рублей за завышение цен к чемпионату мира.
Мировое первенство будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов и Сочи.
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