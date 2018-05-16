Ростов попал в топ-5 городов ЧМ-2018 по росту цен на авиабилеты. Перелеты в Сочи подорожали меньше всего

Общероссийское объединение пассажиров провело мониторинг цен на авиабилеты в города чемпионата мира по футболу 2018 года в дни проведения матчей

В ходе исследования рассматривались предложения всех авиакомпаний на перелеты без багажа в экономклассе из Москвы в города, которые примут матчи мундиаля. Датами прибытия и обратного вылета указывали дни перед и после проведения игры и сравнили цены со стоимостью перелетов в августе.

По результатам анализа были определены пять самых дорогих направлений, где средняя стоимость перелета выросла более чем в два раза. На первом месте оказался Саранск (37 тыс. 812 рублей, + 553,9%), следом идут Волгоград (38 тыс. 686 рублей, + 514,9%) и Казань (30 тыс. 413 рублей, + 479,5%). пятерку замыкают Екатеринбург (27 тыс. 212 рублей, + 358%) и Ростов-на-Дону (21 тыс. 142 рубля, + 297,7%).