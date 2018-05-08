Ростовские гостиницы оштрафованы на 1,5 млн рублей за завышение цен к ЧМ

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области возбудило 70 дел об административных правонарушениях в отношении гостиниц за превышение цен на время ЧМ-2018, отельеры оштрафованы на 1,5 млн рублей

«Были выявлены хозяйствующие субъекты, завышавшие предельно установленные цены, в отношении которых возбуждено 70 дел об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения 67 дел вынесены постановления о назначении административного наказания, наложено штрафов на общую сумму 1 млн 524 тысяч рублей. Остальные дела находятся в стадии рассмотрения», — говорится в сообщении пресс-службы управление Роспотребнадзора по области.

На заседании регионального оргкомитета по подготовке к мундиалю губернатор области Васлий Голубев говорил, что «у нас всем до лампочки сервис в гостиницах».

Как сообщали Юга.ру, ранее на Дону возбудили 51 административное дело по факту превышения максимально допустимой стоимости на проживание в гостиницах в период чемпионата.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).