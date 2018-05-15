Политика Алексея Навального арестовали на 30 суток

Тверской районный суд Москвы постановил арестовать оппозиционного политика Алексея Навального

Такое решение вынесли за повторную организацию несанкционированной акции протеста «Он нам не царь» в центре Москвы 5 мая. Сейчас суд рассматривает второе дело — о неповиновении сотрудникам полиции.

Рассмотрение дел в отношении Навального должно было состояться 11 мая. Однако заседание перенесли из-за вызова в суд свидетелей.

Алексея Навального задержали на несанкционированной акции 5 мая в Москве. Его доставили в отдел полиции Красносельского района. На следующий день политика отпустили до судебного заседания, пишет «Коммерсантъ».