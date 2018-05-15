Политика Алексея Навального арестовали на 30 суток
Тверской районный суд Москвы постановил арестовать оппозиционного политика Алексея Навального
Такое решение вынесли за повторную организацию несанкционированной акции протеста «Он нам не царь» в центре Москвы 5 мая. Сейчас суд рассматривает второе дело — о неповиновении сотрудникам полиции.
Рассмотрение дел в отношении Навального должно было состояться 11 мая. Однако заседание перенесли из-за вызова в суд свидетелей.
Алексея Навального задержали на несанкционированной акции 5 мая в Москве. Его доставили в отдел полиции Красносельского района. На следующий день политика отпустили до судебного заседания, пишет «Коммерсантъ».
В России 5 мая в ряде городов прошла несанкционированная акция Алексея Навального «Он нам не царь». В столице организаторы подали заявку на шествие по Тверской улице, но мэрия предложила перенести его на проспект Сахарова. Навальный призвал сторонников выйти на Пушкинскую площадь.
Как сообщали Юга.ру, в некоторых городах, например в Ростове-на-Дону, акция была согласована. Митинг разрешили провести на окраине города. После митинга участники решили прогуляться по центральной улице. На пересечении Пушкинской и Чехова полицейские задержали координатора ростовского штаба Навального Сергея Гривко за то, что он якобы выкрикивал лозунг «Россия без Путина!».
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