В Ростове согласовали митинг сторонников Навального 5 мая

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону на окраине города согласован митинг «Он нам не царь», который 5 мая организовывают сторонники политика Алексея Навального

Ранее сторонники Навального подали в администрацию Кировского района города уведомление о проведении шествия в центре города — от пересечения улиц Чехова и Пушкинской. Администрация согласовала митинг на окраине.

«5 мая в 14:30 мы выходим на митинг в поддержку нашего права быть гражданами России. Место встречи — пересечение улицы Доватора и Гарнизонного переулка в Левенцовском районе. Это место администрация города предложила нам сегодня в качестве альтернативы к заявленной нами площадке. Взвесив все за и против, мы решили, что ваша безопасность — это самое важное, и согласились на перенос», — говорится в группе ростовского штаба Алексея Навального.

На улице Доватора проходила и акция в поддержку забастовки избирателей 28 января. 

По словам организаторов, цель митинга «Он нам не царь» — привлечь внимание к проблемам коррупции, бедности и неравенства. Подобные акции запланированы 5 мая во многих городах России. 

Алексей Навальный Митинги Ростов-на-Дону
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