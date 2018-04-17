В России предложили обязать застройщиков оборудовать подвалы проходами для кошек

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ приняло решение об обязательном сохранении специальных отверстий для циркуляции воздуха в фундаментах многоэтажек

«Мы обяжем сохранять в подвалах продухи [специальные отверстия] размером 15 на 15 см, для того чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить обратно», — сказал замминистра строительства Андрей Чибис.

Он отметил, что по решению общего собрания собственников на эти проходы может быть наложена заградительная сетка для обеспечения воздухообмена в подвальных помещениях.

Ранее зоозащитники неоднократно призывали запретить закрывать доступ кошек в подвалы, поскольку это приводит к массовой гибели животных. Кошки оказываются замурованными в подвалах либо, наоборот, не могут туда попасть зимой, сообщает «Интерфакс».