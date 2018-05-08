Актер квеста отрубил кончик пальца жителю Ростова

Ростовская область

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Полиция Ростова-на-Дону проверяет информации о травмировании местного жителя на хоррор-квесте

«Поступило сообщение, что местному жителю на квесте топором отрубили кончик пальца», — цитирует «Интерфакс» представителя ГУ МВД по Ростовской области. 

Ранее в соцсетях появилась информация, что группа молодых людей проходила квест на ул. Курской, и в процессе игры появился актер, который использовал настоящий топор. Он вызвал пострадавшего, попросив предварительно выставить вперед руки, после чего начал махать топором и случайно отрубил ему часть пальца.

Как сообщали Юга.ру, в прошлом году в Краснодаре участника квеста изувечили циркулярной пилой. Тогда возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Актер квеста отрубил кончик пальца жителю Ростова
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