Актер квеста отрубил кончик пальца жителю Ростова

Полиция Ростова-на-Дону проверяет информации о травмировании местного жителя на хоррор-квесте

«Поступило сообщение, что местному жителю на квесте топором отрубили кончик пальца», — цитирует «Интерфакс» представителя ГУ МВД по Ростовской области.

Ранее в соцсетях появилась информация, что группа молодых людей проходила квест на ул. Курской, и в процессе игры появился актер, который использовал настоящий топор. Он вызвал пострадавшего, попросив предварительно выставить вперед руки, после чего начал махать топором и случайно отрубил ему часть пальца.

Как сообщали Юга.ру, в прошлом году в Краснодаре участника квеста изувечили циркулярной пилой. Тогда возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).