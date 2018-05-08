В Краснодаре отключения горячей воды начнутся с 14 мая

В Краснодаре опубликовали график отключения горячей воды на май

Во время ремонта Краснодарской ТЭЦ управляющая компания «ГУК-Краснодар» прекратит подачу горячей воды. Отключения коснутся более 500 домов, график опубликован на сайте «ГУК-Краснодар».

«В эти дни тепловики будут ремонтировать сети, котельные и прочие объекты, а обслуживающие организации коммунальщики будут стараться проводить промывку и опрессовку труб непосредственно в домах», — сообщает пресс-служба управляющей компании.