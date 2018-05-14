В Краснодаре мужчине дали 7,5 лет колонии за организацию наркотрафика

В Краснодаре вынесли приговор мужчине, которого обвинили в незаконном обороте наркотиков

Сотрудники ФСБ установили, что краснодарец через интернет организовал поставки растительных наркотиков в регион. Во время обследования дома нарушителя нашли более 1 кг наркотических средств растительного происхождения.

Советский районный суд приговорил его к 7,5 годам колонии строгого режима. Приговор вступил в силу, сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.