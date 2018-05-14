В Краснодаре мужчине дали 7,5 лет колонии за организацию наркотрафика

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре вынесли приговор мужчине, которого обвинили в незаконном обороте наркотиков

Сотрудники ФСБ установили, что краснодарец через интернет организовал поставки растительных наркотиков в регион. Во время обследования дома нарушителя нашли более 1 кг наркотических средств растительного происхождения.

Советский районный суд приговорил его к 7,5 годам колонии строгого режима. Приговор вступил в силу, сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.

Краснодар Наркотики ФСБ
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре прошел творческий фестиваль работников «Газпром добыча Краснодар» «Серебряный ключ»
Рогозин может возглавить «Роскосмос» — РБК
В Краснодаре начались плановые отключения горячей воды
Путин в Сочи встретился с новым премьером Армении Пашиняном. А еще с Лукашенко и Назарбаевым
В Краснодаре мужчине дали 7,5 лет колонии за организацию наркотрафика
Власти Ставрополья отчитались о первых 4,3 млн рублей от курортного сбора

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале