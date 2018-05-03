Сесар Навас хочет отсудить у ФК «Ростов» 1 млн евро

Бывший игрок футбольного «Ростова» Сесар Навас намерен отсудить у клуба более 1 млн евро

Испанец обратился в Палату по разрешению споров ФИФА, требуя взыскать с клуба 1,05 млн евро. Какого рода эти долги, не уточняется.

Как следует из документов на сайте госзакупок, «Ростов» выделит 353 тыс. рублей на услуги юристов для защиты своих интересов в этом деле. Помощь за такую сумму желто-синим окажут представители ООО «Сила».

Навас выступал за «Ростов» в 2015–2017 годы. Он провел за команду более 50 матчей и завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2015/2016.

Как писали Юга.ру, директор ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц в феврале сказал, что долг клуба по зарплате перед ушедшими игроками составляет около 400 млн рублей.