Юлия Самойлова не прошла в финал Евровидения

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Исполнительница от России Юлия Самойлова не попала в финал Евровидения в Лиссабоне

В финал конкурса прошли Венгрия, Сербия, Молдавия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения, Голландия.

Самойлова назвала свое участие в конкурсе незабываемым опытом.

«Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто за меня переживает… Это очень крутой опыт для меня, незабываемый. Я буду долго хранить его в своем сердце», — цитирует певицу RT.

Как сообщали Юга.ру, российская певица Юлия Самойлова должна была выступить на Евровидении в 2017 году, но не смогла принять в нем участие из-за запрета на въезд на Украину, поскольку в 2015 году она не согласовала с местными властями посещение Крыма. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что певица выступит на конкурсе в 2018 году.

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