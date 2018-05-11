Юлия Самойлова не прошла в финал Евровидения

Исполнительница от России Юлия Самойлова не попала в финал Евровидения в Лиссабоне

В финал конкурса прошли Венгрия, Сербия, Молдавия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения, Голландия. Самойлова назвала свое участие в конкурсе незабываемым опытом. «Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто за меня переживает… Это очень крутой опыт для меня, незабываемый. Я буду долго хранить его в своем сердце», — цитирует певицу RT.