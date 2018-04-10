Глава Ялты ушла в отставку

Глава Ялты Елена Сотникова в апреле написала заявление об увольнении по собственному желанию

Решение об отставке согласовали на сессии горсовета. За отставку Сотниковой проголосовал 21 из 23 присутствующих депутатов.

Председатель городского совета Роман Деркач пояснил, что заявление от Сотниковой поступило на заседании президиума накануне.

Елена Сотникова находилась в должности главы администрации Ялты с 26 декабря 2017 года. До этого с июля 2017 года она занимала пост первого замглавы администрации, сообщает «Крыминформ».