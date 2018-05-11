Курорт «Горки Город» примет фестиваль GASTREET

C 22 по 25 мая в Красной Поляне в четвертый раз пройдет международный ресторанный фестиваль GASTREET - International Restaurant Show 2018

Местом проведения фестиваля снова станет всесезонный курорт «Горки Город». На высоте 960 метров над уровнем моря откроется образовательный закрытый город для рестораторов и шеф-поваров. В программе: четыре дня обучения, мастер-классов, дегустаций, шоу-программ и общения с успешными представителями ресторанной отрасли.

В рамках образовательной программы мероприятия запланировано 200 семинаров и мастер-классов, на которых более 150 топ-спикеров со всей страны поделятся своим опытом. В числе площадок: Chef Street, Barstreet, Wine Street, кулинарная школа Novikov School, бизнес-школа Gastreet и многие другие.

«Из разных регионов России и стран СНГ на курорт съедутся 5 тыс. гостей, среди которых рестораторы, шеф-повара, директора, поставщики и все, кто связан с ресторанной культурой. Здесь пройдут ужины от мировых шеф-поваров, откроется аллея инноваций, уличный маркет еды, вечера украсят разнообразные музыкальные фестивали под открытым небом», — сообщили в пресс-службе курорта «Горки Город».

На предыдущих фестивалях, которые также проходили на курорте «Горки Город», устраивали «похороны» салата «Цезарь», расстреливали кальяны. Нынешний GASTREET тоже не обойдется без уничтожения клише, которые всем приелись, обещают организаторы.

Как сообщали Юга.ру, на фестивале GASTREET будут обсуждать самые разные темы: от фастфуда до высокой кухни, от специализированного ПО до секретов успешной коммуникации с гостями.