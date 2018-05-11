Еда на высоте +960. Что делать на фестивале GASTREET-2018 в Сочи с 22 по 25 мая

С 22 по 25 мая включительно в Сочи пройдет Четвертый международный ресторанный фестиваль GASTREET, на который съедутся профессионалы со всей России и из других стран. Обсуждать будут все: от фастфуда до высокой кухни, от специализированного ПО до секретов успешной коммуникации с гостями.

Информационный партнер мероприятия — Афиша Юга.ру.

Что будет происходить Лекции, мастер-классы, общение на образовательных площадках, воркшопы с различными возможностями для участия, ужины, вечеринки и концерты на курорте «Горки Город +960», территория которого на это время переименована в Gastreet City. За четыре полных дня на фестивале пройдет около двухсот активностей на десяти площадках, включая главную площадь. Все типы мероприятий разделены на категории.

#BUSINESSSTREET

учиться бизнесу Часовые выступления ресторанных практиков из России и других стран будут проходить одновременно на шести площадках. Вход на каждое отдельное мероприятие в рамках программы стоит 1500 рублей. Бизнес-школа Gastreet

для профессионалов Серия полноценных трехчасовых семинаров от самых успешных и известных консультантов отрасли.

#COOKINGNOVIKOVSCHOOL

учиться готовить Школа Аркадия Новикова все четыре дня будет принимать учеников и слушателей, которые хотят увидеть, узнать и попробовать приготовить самостоятельно блюда ресторанного уровня. Есть два вида билетов, один из них дает возможность участвовать, второй смотреть. #CHEFSTREET

приобщаться Организаторы построили кухню, чтобы на ней готовили приглашенные шеф-повара. Неясно, что здесь будет интереснее: смотреть на профессионалов в работе или есть. #BARSTREET

управление баром Лучшие бар-менеджеры расскажут о том, как управлять баром и баром в заведении.

#BONUSSTREET

гастрономический edutainment Партнеры фестиваля готовят ряд сюрпризов для гостей. Их площадки будут работать на территории Gastreet City. #BBQSTREET и #WINESTREET

есть и пить Барбекю на открытом воздухе в сопровождении пива и сидра наверняка привлечет свою аудиторию, а дегустации российских вин и общение с виноделами и сомелье — лучшая возможность совместить приятное с полезным. Уличный маркет еды

почти неограниченное меню На территории фестиваля под открытым небом свои точки питания откроют всероссийские ресторанные бренды и локальные заведения. Стейки и мидии, борщ и бургеры — гостям нужно готовиться к необходимости выбирать. POP-UP ужины

вечерняя гастрономическая программа Равно интересны для профессионалов и гостей. Каждый вечер в разных ресторанах Красной Поляны будет проходить по три ужина, готовить на которых будут звездные команды поваров из разных городов. Билет на каждый ужин нужно покупать отдельно.

Аллея инноваций

техника и технологии Партнеры фестиваля представят самое современное оборудование для баров, кафе и ресторанов — от кухонной до кассовой техники. Технологии и гаджеты прилагаются. Музыкальный фестиваль

ежевечерние концерты «Маша и медведи», Линда, Децл (Le Truk), «Мураками» и группа «Браво» выступят на главной сцене.