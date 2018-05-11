Еда на высоте +960. Что делать на фестивале GASTREET-2018 в Сочи с 22 по 25 мая

Краснодарский край

Распечатать

С 22 по 25 мая включительно в Сочи пройдет Четвертый международный ресторанный фестиваль GASTREET, на который съедутся профессионалы со всей России и из других стран. Обсуждать будут все: от фастфуда до высокой кухни, от специализированного ПО до секретов успешной коммуникации с гостями.

Информационный партнер мероприятия — Афиша Юга.ру.

Что будет происходить

Лекции, мастер-классы, общение на образовательных площадках, воркшопы с различными возможностями для участия, ужины, вечеринки и концерты на курорте «Горки Город +960», территория которого на это время переименована в Gastreet City. За четыре полных дня на фестивале пройдет около двухсот активностей на десяти площадках, включая главную площадь. Все типы мероприятий разделены на категории.

Gastreet — 2017 © Фото предоставлено организаторами
Gastreet — 2017 © Фото предоставлено организаторами
Gastreet — 2017 © Фото предоставлено организаторами
Gastreet — 2017 © Фото предоставлено организаторами

#BUSINESSSTREET
учиться бизнесу

Часовые выступления ресторанных практиков из России и других стран будут проходить одновременно на шести площадках. Вход на каждое отдельное мероприятие в рамках программы стоит 1500 рублей.

Бизнес-школа Gastreet
для профессионалов

Серия полноценных трехчасовых семинаров от самых успешных и известных консультантов отрасли.

#COOKINGNOVIKOVSCHOOL
учиться готовить

Школа Аркадия Новикова все четыре дня будет принимать учеников и слушателей, которые хотят увидеть, узнать и попробовать приготовить самостоятельно блюда ресторанного уровня. Есть два вида билетов, один из них дает возможность участвовать, второй смотреть.

#CHEFSTREET
приобщаться

Организаторы построили кухню, чтобы на ней готовили приглашенные шеф-повара. Неясно, что здесь будет интереснее: смотреть на профессионалов в работе или есть.

#BARSTREET
управление баром

Лучшие бар-менеджеры расскажут о том, как управлять баром и баром в заведении.

Конференция "Местной Еды" объединяет на одной площадке самых вдохновляющих рестораторов, поставщиков, производителей, фермеров, предпринимателей, инвесторов и энтузиастов.�� Чтобы вместе делиться опытом,  находить уникальные решения и изучить способы преобразования ресторанной индустрии в условиях быстро меняющегося мира.�� ⠀ Мы говорим о трендах, мотивации, бизнесе и искренней любви к людям. ✌

A post shared by GASTREET Show (@gastreetshow) on

#BONUSSTREET
гастрономический edutainment

Партнеры фестиваля готовят ряд сюрпризов для гостей. Их площадки будут работать на территории Gastreet City.

#BBQSTREET и #WINESTREET
есть и пить

Барбекю на открытом воздухе в сопровождении пива и сидра наверняка привлечет свою аудиторию, а дегустации российских вин и общение с виноделами и сомелье — лучшая возможность совместить приятное с полезным.

Уличный маркет еды
почти неограниченное меню

На территории фестиваля под открытым небом свои точки питания откроют всероссийские ресторанные бренды и локальные заведения. Стейки и мидии, борщ и бургеры — гостям нужно готовиться к необходимости выбирать.

POP-UP ужины
вечерняя гастрономическая программа

Равно интересны для профессионалов и гостей. Каждый вечер в разных ресторанах Красной Поляны будет проходить по три ужина, готовить на которых будут звездные команды поваров из разных городов. Билет на каждый ужин нужно покупать отдельно.

Аллея инноваций
техника и технологии

Партнеры фестиваля представят самое современное оборудование для баров, кафе и ресторанов — от кухонной до кассовой техники. Технологии и гаджеты прилагаются.

Музыкальный фестиваль
ежевечерние концерты

«Маша и медведи», Линда, Децл (Le Truk), «Мураками» и группа «Браво» выступят на главной сцене.

Как попасть на фестиваль и где жить

Во время фестиваля вход на территорию «Горки Город +960» будет доступен только при предъявлении любого билета на GASTREET. Сейчас к покупке доступны базовый билет за 7 тыс. рублей, билет REBRO за 50 тыс. рублей (только для профессионалов, владельцев заведений) и «королевский» за 170 тыс. рублей. Что конкретно входит в каждый тип билета и подробное расписание мероприятий всех дней смотрите здесь.

Жить можно в одном из отелей «Розы Хутор» и в «Горки Город +540». Подъемник с +540 на +960 в дни фестиваля будет бесплатным при наличии билета любой категории (нужно иметь при себе паспорт и распечатанный билет). Цена на проживание снижена для гостей фестиваля, так что бронировать номер стоит после покупки билета.

Подробные ответы на все возможные вопросы здесь.

Gastreet-2017 © Фото предоставлено организаторами
Gastreet-2017 © Фото предоставлено организаторами
Gastreet-2017 © Фото предоставлено организаторами
Gastreet-2017 © Фото предоставлено организаторами
Gastreet-2017 © Фото предоставлено организаторами
Gastreet-2017 © Фото предоставлено организаторами
Gastreet-2017 © Фото предоставлено организаторами
Gastreet-2017 © Фото предоставлено организаторами
Еда Красная Поляна Роза Хутор Сочи Фестивали

Новости

Завода ПВХ на хуторе Ленина точно не будет. Мэр Краснодара рассказал, что для производства ищут другое место
Глава Кабардино-Балкарии назначил новых министров и зампредов правительства
В Крыму рейсовый автобус опрокинулся в кювет
Жителя Северского района будут судить за публикацию в соцсетях интимных фотографий бывшей жены
На Ставрополье будут судить подростка, ранившего ножом друга во время драки в школе
В амфитеатре парка «Краснодар» покажут трансляцию футбольного матча Австрия — Россия

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале