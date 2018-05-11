Кудрин согласился возглавить Счетную палату — РБК
Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату
Об этом сообщает РБК со ссылкой на три информированных источника.
Президиум фракции «Единой России», на котором будет объявлено решение Кудрина, соберется на встречу с Кудриным 14 мая.
«Состоится разговор, по итогам которого, в зависимости от того, насколько удовлетворены обе стороны, примут решение», — сказал депутат Андрей Исаев.
По закону Совет Госдумы представляет президенту не менее трех кандидатов на должность руководителя Счетной палаты. Глава государства выбирает одну из предложенных кандидатур для утверждения Госдумой.
Как сообщали Юга.ру, депутаты «Единой России» предложили главе Фонда стратегических разработок, экс-министру финансов Алексею Кудрину возглавить Счетную палату РФ. Кудрин заявил, что для него это стало неожиданностью.
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Алексей Кудрин занимал пост министра финансов РФ с 2000 по 2011 год, в 2000‑2004 и 2007‑2011 годах был также вице-премьером правительства.
В сентябре 2011 года его отправил в отставку Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра. Поводом послужили разногласия с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым. Кудрин в беседе с американскими журналистами заявил, что «точно откажется» от работы в кабинете министров, если Медведев возглавит его. После этого Медведев публично его отчитал и предложил ему уйти в отставку.
После отставки Кудрин создал и возглавил Фонд стратегических инициатив.
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